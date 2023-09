Parque do Pombo em Três Lagoas registra animais silvestres raros

Um projeto de pesquisa realizado no Parque Municipal do Pombo, em Três Lagoas, tem registrado o aparecimento de diversos animais silvestres como capivara, tucano, onça parda, cateto e jaguatirica, animais que compõem a fauna do cerrado.

O Instituto de Conservação de Animais Silvestres (ICAS) é o responsável pela pesquisa do projeto Tatu-Canastra, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio. Neste um ano de trabalho, os pesquisadores identificaram, com fotos e vídeos, mais de 69 animais silvestres, alguns até em extinção.

O Parque do Pombo é uma área de preservação ambiental, que abriga uma vasta biodiversidade da maior savana das américas e tem como principal objetivo a conservação da fauna e flora do cerrado, bioma esse que vem sofrendo uma intensa expansão agrícola.

Confira a entrevista abaixo: