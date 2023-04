Parque Linear será licitado este ano

A Prefeitura de Três Lagoas vai autorizar em breve o início das obras do Parque Linear, que será construído no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras até a avenida Ranulpho Marques Leal, trecho da área de servidão por onde passavam os trilhos da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil (NOB).

Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, o projeto que já está pronto está orçado em R$ 9 milhões. “O projeto terá pista de caminhada, de skate, ciclovia, áreas de esporte, quadras de areia, de vôlei, academias, playground, bancos, entre outros. O Parque Linear será uma realidade”, destacou Osmar Dias.

Aos poucos o trecho urbano da área que serviu de passagem dos trens, vai tendo nova ocupação. A ideia, segundo o secretário, é valorizar esta área nobre da cidade com instalação de espaço para a prática de atividade física e lazer, além de melhorar o visual nesse espaço que estava tomado por mato e abandonado.

No entanto, neste momento, segundo o secretário, a prioridade é a execução de obras de asfalto e drenagem, principalmente em bairros que sofrem com o problema do acúmulo de águas pluviais nas ruas. Porém, deixar a cidade mais bonita e oferecer mais opções de lazer, segundo ele, faz parte da proposta da gestão do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB).

MAIS OBRAS

Ainda de acordo com o secretário de Infraestrutura, em breve, serão iniciadas também as obras de construção do shopping popular ao lado do prédio da feira central. Nas imediações haverá também a construção da Cidade Luz, um espaço que será utilizado para eventos e exposições artísticas e culturais. “Toda essa região terá um novo visual, ficará toda diferenciada”, destacou.