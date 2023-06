Partidos buscam por novos filiados para representar a Câmara

ECONOMIA

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou na sessão desta semana, em segunda votação, projeto de lei que que reduziu o número de vereadores de 17 para 15 a partir da próxima legislatura. Além do número de vereadores, a Câmara reduziu também o percentual do duodécimo, valor em dinheiro que o Poder Executivo repassa da receita arrecadada para o Legislativo, de 6% para 4%. A medida visa subsidiar a taxa da coleta de lixo em Três Lagoas e isentar a população da cobrança até o final de 2024.

CORRIDA

Diante da redução do número de vereadores, alguns partidos em Três Lagoas, já começam a se reestruturar e buscar novos filiados na tentativa de não ficar sem representante na Câmara, no próximo mandato.

MOBILIÁRIO

A administração está finalizando as compras de equipamentos e mobiliários para atender as instalações da Secretaria de Finanças e o gabinete do prefeito, no Paço Municipal, Rosário Congro, em frente a praça Ramez Tebet. Depois de 17 anos, o gabinete do prefeito voltará para o prédio a antiga prefeitura.

CONJECTURAS

Ao que tudo indica, PSDB e MDB devem caminhar juntos em Três Lagoas nas eleições de 2024. O PSDB já tem o seu pré-candidato, o presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB). O MDB não deverá lançar cabeça de chapa, mas pode lançar o vice de Maia. Há quem diga que pode ser o vereador Tonhão. Por outro lado, há quem diga que Tonhão deve ser o próximo presidente da Câmara.