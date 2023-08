ARREPENDIDOS

A partir da próxima legislatura, a Câmara Municipal de Três Lagoas terá 15 cadeiras e não mais 17. Após analisarem o quociente eleitoral, que define os partidos que têm direito a ocupar as vagas em disputa nas eleições proporcionais, alguns vereadores teriam se arrependido de terem votado no projeto que reduziu o número de vagas na Câmara Municipal. Para eleger um vereador, o partido terá que conseguir mais de 4 mil votos. Número considerado elevado, segundo alguns entendidos no assunto. O quociente eleitoral é definido dividindo-se o número de votos válidos apurados pelo de vagas no parlamento.

BATALHA

Diante do número elevado para eleger um vereador na próxima eleição, partidos em Três Lagoas estão correndo atrás de candidatos bons de votos. Há quem diga que, tem partido que não deverá conseguir atingir o quociente eleitoral.

FAKENEWS

É falsa a afirmação de que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), teria dito que se sente humilhada e teria apoiado Jair Bolsonaro em vez do presidente Lula durante o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. “Se depender de mim, Bolsonaro está morto politicamente. Mas eu tenho convicção, porque sou realista, (...) de que não são quatro anos que derrubam uma ideia. (...) O bolsonarismo está vivo, representa ideias, convicções, pensamentos de uma parte da população brasileira. Não estamos falando só da extrema-direita, mas também de uma direita muito conservadora”, declarou a ministra em entrevista Simone Tebet.