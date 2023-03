Páscoa deve movimentar R$ 9,7 milhões na economia de Três Lagoas este ano

A Páscoa deve movimentar R$_256 milhões em Mato Grosso do Sul. A maior parte, R$_135 milhões, deve ser investida em produtos da data e outros R$_121 milhões nos tradicionais ovos de Páscoa. Em Três Lagoas, a data deve injetar R$_9,7 milhões na economia local.

Segundo levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio, e Sebrae MS, dos R$_9,7 milhões, R$_5,1 milhões serão gastos com presentes, enquanto que R$_4,6 milhões em comemorações. O valor médio a ser gasto com presentes, em Três Lagoas, será de R$_139 e, em comemorações, R$_148.

Segundo a economista da Fecomércio, Regiane Dedé, neste ano, a data deve movimentar 19% a mais no comércio de Três Lagoas, comparado ao mesmo período do passado. “Um valor significativo para o município. Importante destacar que esse percentual inclui compras em presentes e comemorações. Tem pessoas que compram chocolate, outras, carne e demais produtos para a comemoração”, destacou.

Em Três Lagoas, conforme a pesquisa, a maioria vai gastar mais em presentes do que em comemorações. Comprar presencialmente em lojas físicas serão preferência de 73% dos entrevistados. A maioria, 50%, pretende comprar ovos de chocolate industrializados, enquanto que 24%, vão optar pelos caseiros. Já 19% vão ficar apenas na tradicional caixa de bombom.

“O consumidor está disposto a ir presencialmente às lojas, conforme resposta de 76,56% deles, sendo um momento para estreitar relacionamento com a clientela, mostrar variedade de produtos e, até mesmo, organizar kits que facilitem o domingo de Páscoa das famílias”, sugere a economista, Regiane Dedé de Oliveira.

Em todo o Mato Grosso do Sul, entre a preferência da clientela, além do preço competitivo e justo, está um item importante que definirá a compra: o recheio. Para 44% dos entrevistados, a quantidade interna no ovo de Páscoa tem muita relevância, bem como o tamanho, para 28% deles. “Como teremos 20,41% dos consumidores dispostos a comprar ovos caseiros, essa informação pode ajudar pequenos e médios empresários a terem um diferencial competitivo. Eles podem investir, tanto em divulgações (redes sociais e outros canais) quanto na apresentação dos seus produtos”, afirma Paulo Maciel, analista técnico do Sebrae/MS.

Ainda de acordo com a pesquisa, em Três Lagoas, 43,78% dos entrevistados pretendem comprar em supermercados, enquanto que 23,88%, em lojas específicas e 23,38% vão optar por produtos artesanais ou de vendedores autônomos.

“É uma data significativa, principalmente, para os supermercados e afins, bem como para quem trabalha com os produtos como ovos de chocolate e peixe. O empresário tem de ficar atento, pois a pesquisa mostra que o cliente irá fazer pesquisa de preço e quer pagar à vista com desconto em dinheiro ou no débito, circunstância, que representando uma ótima oportunidade para gerar fluxo de caixa”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio MS, Edison Araújo