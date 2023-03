Páscoa garante renda extra para autônomos

A Páscoa está se aproximando e a compra de produtos artesanais ou de vendedores autônomos é preferência de 23% de moradores de Três Lagoas, segundo pesquisa da Fecomércio. E essa época do ano sempre garante uma renda extra para os autônomos.

O ovo de chocolate é um dos grandes símbolos da Páscoa. Nesta época do ano, os estabelecimentos se preparam para as vendas. A Páscoa também é um momento de prosperidade para muitos profissionais autônomos que produzem ovos de chocolate. E tem de todos os tipos: os industrializados e os caseiros. O que não falta, são opções. A escolha depende do gosto de cada um. Na hora da escolha, a professora Cristina Maldonado diz que opta pelo caseiro e não industrializado, que está um pouquinho caro.

Mas quem gosta do ovo caseiro é preciso correr. A vitória Costa já trabalha com a produção de chocolates há dois anos e só faz os ovos por encomenda. O planejamento, segundo ela, é fundamental, tanto para agradar os clientes, quanto para quem faz os produtos.

E a Vitória tem motivos para comemorar nesta Páscoa, pois as encomendas aumentaram 50%, comparado ao ano passado.

E na hora de fazer os produtos, seja os ovos, as trufas, ou tantas outras delícias que o chocolate proporciona, a Vitória faz questão de optar por bons produtos, mesmo estando mais caros. “A gente sempre preza pela qualidade, independente do preço. A gente prefere ter um produto de qualidade do que um barato. Porque se você oferece um produto barato e sem qualidade, a pessoa compra uma vez e não retorna”, comenta.

A Páscoa, assim como outras datas comemorativas são importantes fontes de renda extra para os autônomos. A vitória Costa trabalha o ano inteiro vendendo chocolates e aproveita essas datas para aumentar a renda.

A Vitória abriu mão de outro serviço para trabalhar por conta própria. Ela mesmo faz e vende as trufas, cones e ovos de chocolate. Como todo início, existe o receio, mas com o passar do tempo, e com a clientela já conhecendo os produtos, ela diz que não tem do que se queixar. E diz que as pessoas que trabalham no comércio são muito receptivas e acolheu bem.