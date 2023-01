Passageiro é preso em flagrante após forçar relação sexual com taxista

Um homem, de 40 anos foi preso após ser acusado de importunação sexual, o caso aconteceu na noite de quarta-feira (4), em Brasilândia.

De acordo com as informações policiais, o homem teria contratado o serviço de uma taxista, de 30anos para leva-lo até uma fazenda onde o acusado reside.

No local, o homem teria tentado convencer a vítima entrar na casa, a mulher recusou, e ele ofereceu R$500 para que ela tivesse relações sexuais com ele, a mulher recusou novamente, então o homem ameaçou dizendo que iria retirar as chaves do carro e dessa forma ela não teria como ir embora e teria de ficar com ele.

Ainda de acordo, o agressor teria partido para cima da vítima momento em que ela conseguiu fugir, se jogando dentro do carro, e dirigido até a cidade, onde procurou a delegacia de Polícia Civil.

Uma equipe da Polícia Civil se deslocou até a fazenda, distante cerca de 18 quilômetros do perímetro urbano, onde fez a prisão em flagrante do suspeito.

O suspeito já tem antecedentes criminais por crime de tráfico de drogas, roubo, violência doméstica e furto qualificado.