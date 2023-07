Passageiros reclamam da falta de transporte público em Três Lagoas

Passageiros do transporte público de Três Lagoas reclamam que foram pegos de surpresas com a suspensão do serviço.

A empresa Raboni, responsável pelo serviço de transporte público na cidade, suspendeu o serviço, alegando falta de pagamento por parte da prefeitura. A empresa alega que não recebeu o repasse financeiro no mês de maio e junho.

Com isso, o posto que fornece o combustível para a empresa, decidiu suspender o abastecimento, diante da falta de pagamento.

Em nota, a prefeitura informou que a empresa protocolou as notas no início de julho e, com isso, está dentro do prazo para pagamento. A previsão é que ainda essa semana a empresa receba, assim como ocorreu nos meses anteriores e o serviço possa ser reestabelecido.

Veja reportagem sobre o assunto: