Passageiros reclamam do valor das passagens aéreas cobradas pela Azul

Passageiros que embarcam e desembarcam no aeroporto de Três Lagoas reclamam do alto preço cobrado pelas passagens da Companhia Aérea Azul, única companhia que opera com voos comerciais no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon. Dependendo do dia, do destino e do horário, a passagem pode custar mais de R$ 3 mil.

A reportagem fez pesquisas de preços entre as companhias aéreas azul, que opera em Três Lagoas e a Gol, que tem voos comerciais em Araçatuba (SP), cidade a 150 quilômetros do município. Alguns passageiros acabam optando por embarcar e desembarcar em Araçatuba, justamente pelo preço das passagens aéreas serem mais baratas e a cidade não ser tão distante.

Por exemplo, de Três Lagoas a Campinas, pela Azul, a passagem de ida na segunda-feira (13) e volta na terça, custa R$ 855. Já pela Gol/Passaredo, na mesma data com destino de Araçatuba a Campinas, o valor sai por R$ 618.

Dependendo do destino, principalmente quando a demanda é menor, as passagens são ainda mais caras. De Três Lagoas para Brasília, com ida na segunda e retorno na terça, pela Azul, custa de R$ 1.639 a mais barata, e a mais cara, R$ 2.439. De Três Lagoas para o Rio de Janeiro, com ida na terça-feira (13) e retorno na quinta (14), a passagem da Azul custa R$ 3.837, único preço disponível. Com o mesmo destino e na mesma data, de Araçatuba ao Rio de Janeiro, pela Gol, a passagem mais barata pela GOL custa, R$ 961 e a mais cara, R$ 2.519

Para viajar de Três Lagoas com destino a Bahia, na próxima quarta-feira (15), a passagem pela Azul, não custa menos de R$ 3,8 mil. E pela Gol, de Araçatuba com o mesmo destino e data, R$ 2.374. Os valores pesquisados tem como base a data desta sexta-feira (10), e os sites oficiais das companhias aéreas. Lembrando que os valores podem mudar dependendo na hora e dia pesquisado.

JUSTIFICATIVA

Em nota, a Azul esclarece que, fatores externos, como a alta do dólar e o preço do combustível, são elementos que influenciam nos valores das passagens, mas destaca que os valores praticados na comercialização de seus bilhetes também variam de acordo com alguns fatores importantes como: trecho, sazonalidade, compra antecipada, disponibilidade de assentos, entre outros.

Em 2019, o governo de Mato Grosso do Sul lançou o Programa Estadual de Incentivo à Aviação Regional, o Decola MS, que consiste na redução da alíquota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o querosene com o intuito de atrair mais voos para o Estado. Além disso, a intenção do programa é incentivar o transporte aéreo nas cidades do interior, além de baratear os preços das passagens.

Procurado, o governo do Estado por meio de assessoria de imprensa disse que não poderia falar sobre o benefício concedido as empresas aéreas, por se tratar de incentivo protegido por sigilo fiscal. Além disso, que o governo não pode regular o preço de mercado e nem das passagens aéreas.

Conforme divulgado pelo Jornal do Povo, a prefeitura tentar trazer mais uma companhia aérea para operar voos comerciais em Três Lagoas. A intenção é que o município tenha outras opções de companhias aéreas, destinos e mais dias de voos. Atualmente, a Azul opera em Três Lagoas de segunda a sexta-feira, uma vez ao dia. Com a instalação da nova fábrica de celulose da Arauco, em Inocência, a administração municipal estima aumento na demanda por voos em Três Lagoas, já que na Costa Leste é o único município que tem aeroporto com voos comerciais.