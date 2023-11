Pastor Eduardo fala da construção do novo templo da ADTL

A Assembleia de Deus Ministério do Belém em Três Lagoas (ADTL) se prepara para iniciar a construção do maior templo evangélico da cidade e um dos maiores do Estado.

Em 2020, a ADTL comprou um terreno localizado na avenida Jari Mercante com João Gonçalves de Oliveira, no Jardim Alvorada. Esse terreno abrigará o futuro templo da igreja, projetado para acomodar 4 mil pessoas sentadas.

Na manhã desta quinta-feira (9), o pastor Eduardo Lopes participou do RCN Notícias da Cultura FM e TVC para falar da construção do novo templo. Segundo ele, a igreja atual na avenida Eloy Chaves não consegue mais comportar o número de membros. Por isso, da construção do novo templo que terá espaço para projetos sociais voltados para ajudar os dependentes químicos e também idosos, além de cursos profissionalizantes.

Neste domingo (12), a partir das 18h, na avenida Jari Mercante com João Gonçalves de Oliveira, haverá um evento para celebrar a conquista do terreno e a construção do novo templo.

Acompanhe entrevista com o pastor Eduardo: