Pastores protestam contra o aborto em Três Lagoas

A discussão sobre a descriminalização do aborto foi reacendida no Supremo Tribunal Federal, quando a ministra Rosa Weber, expressou seu voto a favor da descriminalização em gestações de até 12 semanas, pouco antes de sua aposentadoria, no final de setembro. Até o momento, seu voto é o único registrado nesse sentido.

No entanto, com a sucessão de Rosa Weber pela ministra Barroso na presidência do Supremo, houve uma indicação de que o assunto ainda não está pronto para ser debatido e que não há previsão para sua análise, o que implica que a decisão final possivelmente será adiada, aguardando ações do Congresso.

Apesar disso, o Conselho de Pastores de Três Lagoas está organizando um protesto contra a descriminalização do aborto. O pastor Marcos Rosendo lidera essa manifestação em defesa de suas convicções.

Continue Lendo...

Confira a entrevista com o pastor: