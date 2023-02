Patrulha rural de Três Lagoas recebe armamentos e munições

A Patrulha Rural da Polícia Militar de Três Lagoas recebeu reforço de armamento para auxiliar no combate ao crime na zona rural da cidade e de mais outros 22 municípios que fazem parte do CPA 2.

Foram entregues três espingardas calibre 12 e um fuzil T4. Segundo o Tenente Coronel Mauro Cesar Sales Ormay, o armamento condiz com o ambiente em que está sendo utilizado. “A patrulha rural nasceu para fazer o policiamento nos campos com o objetivo de coibir furtos, roubos e o abigeato, que é o furto específico de gado”. Ele destacou ainda que recentemente uma máquina agrícola foi recuperada pelos policiais do campo.

Outra preocupação da Polícia Militar é com os produtos de grande valor que têm nas propriedades rurais como maquinários de grande porte e insumos caros que chamam a atenção de criminosos constantemente. Ormay lembra ainda que a patrulha rural pode ser acionada através do número 190, que é o da Polícia Militar.

Confira a reportagem completa: