Peça de caminhão se solta, atravessa para-brisa de ônibus e mata motorista

O motorista de um ônibus de viagem morreu, na tarde desta quarta-feira (5), na BR-262, em Três Lagoas, na saída para Campo Grande. O veículo é da empresa Viação Motta e teria saído da capital com destino ao interior paulista. De acordo com informações de testemunhas, a peça de um caminhão, que seguia na pista se soltou, atravessou o para-brisa do ônibus, que estava atrás, e atingiu a cabeça do motorista, de 41 anos.

A vítima perdeu o controle da direção do ônibus, saiu da pista, atingiu um poste e foi parar em uma propriedade rural, alguns metros da rodovia. O motorista morreu no local. Dez passageiros estavam no ônibus, sendo que cinco deles ficaram feridos e foram encaminhados pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Axiliadora.

Uma passageira teria fraturado o fêmur e se encontra em estado mais grave. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros também estiveram no local para auxiliar as vítimas.

A peça que se soltou do caminhão é o eixo cardan e o motorista acompanhou o resgate dos passageiros junto às equipes.