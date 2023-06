Três Lagoas 108 anos: pecuária sempre teve papel de destaque em Três Lagoas

Três Lagoas se transformou na “Capital Nacional da Celulose” devido a instalação das fábrica na cidade. O município é o que apresenta maior área de florestas de eucalipto plantada em Mato Grosso do Sul, mas por anos, essas terras foram ocupadas por gado.

A pecuária sempre teve papel importante na economia local, e ainda é destaque no cenário nacional, e foi durante longos anos a principal atividade econômica de Três Lagoas. Os extensos campos planos e de capim nativo atraíram os primeiros colonizadores à Três Lagoas, dando início à produção de gado, fazendo com que o município tivesse um dos maiores rebanhos de MS.

O avô do pecuarista Cláudio Garcia de Souza, o Cláudio Totó, foi um dos pioneiros em Três Lagoas. Antes de se tornar um grande e renomado pecuarista, Cláudio Totó, começou trabalhando nas terras dos avos e pais, até conseguir a independência financeira e ter suas próprias propriedades.

A região de Três Lagoas já teve um dos maiores rebanhos de gado do Brasil, mas com a chegada das indústrias de celulose e a expansão do plantio de eucalipto, houve redução no número de bovinos. Muitos produtores rurais arrendaram suas terras para o plantio de eucalipto. Mas tem aqueles produtores rurais, os apaixonados pela pecuária, que não abrem mão deste setor. É o caso de Totó, que não arrendou as terras para o plantio de eucalipto.

E seguindo os mesmos passos do pai, Leda Garcia de Souza, é outra apaixonada pela pecuária e faz questão de manter a tradição da família.

A pecuária é o tema da quarta reportagem especial que o Grupo RCN de Comunicação exibe sobre a história de Três Lagoas que vai completar 108 anos dia 15 de junho.

Veja reportagem sobre a pecuária