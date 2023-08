Pedido de duplicação da BR-262 ganha música

Com o refrão “Duplicação da BR-262, é para hoje e não depois”, o cantor e compositor, Sérgio Alvarenga, o Piniculta, compôs o jingle reforçando a necessidade desta rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande ser duplicada.

O vídeo da música com imagens fortes mostrando acidentes registrados na rodovia, foi feito a pedido do Conselho Interativo de Segurança Microrregional Leste do Estado de Mato Grosso do Sul (Conseg).

A duplicação desse trecho da BR-262 é um anseio antigo de quem trafega por esta rodovia. Segundo o cantor e compositor, a duplicação é um pedido de socorro para que as autoridades se sensibilizem para fazer os investimentos necessários nesta rodovia.

Confira a reportagem abaixo: