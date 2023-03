Pedras portuguesas não serão recolocadas em avenidas

A prefeitura de Três Lagoas, através de uma empresa contratada, iniciou as obras de revitalização dos canteiros centrais das avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro. As obras foram iniciadas na semana retrasada com a retirada das pedras portuguesas do canteiro central da avenida Antônio Trajano. A ideia da prefeitura é dar uma cara nova para as avenidas, segundo o secretário de Infraestrutura Osmar Dias.

Deixar as avenidas bonitas, tudo bem, mas o que muitos não concordam, é com a retirada e não colocação das pedras português da calçada. Segundo a prefeitura, há falta dessas pedras em muitas partes da avenida, e a aquisição é bem difícil.

Por esse motivo, as pedras não serão recolocadas. As calçadas serão refeitas em cimento. Segundo a administração municipal, as pedras portuguesas ficarão em estocadas para futuras obras.