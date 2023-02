'Peixe' é assassinado no centro de Três Lagoas

Na noite de sábado (18), por volta das 20h30 , Francisco Edmilson dos Santos, de 44 anos foi assassinado no cruzamento das rus Paranaiba, com a Duque de Caxias, em Três Lagoas.

De acordo com as informações policiais, vizinhos no local ouviram de cinco a seis disparos de arma de fogo, além das perfurações no corpo, a vítima apresentava um corte no pescoço, decorrente a uma facada, o homem era conhecido com 'peixe', não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Várias equipes do 2ºBPM (Batalhão de Polícia Militar) foram acionadas, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), chegou a ser acionada, mas quando chegaram no local o corpo da vítima estava sem vida na calçada. A Perícia técnica da Polícia Civil estev no local para coletar provas.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), de Três Lagoas.

Ainda de acordo com as informações, testesmunhas relataram aos policiais que viram um véiculo de cor vermelha fugindo do local em alta velocidade.

A motivação e autoria ainda não se sabe, o crime será investigado pela Polícia Civil de Três Lagoas, caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).