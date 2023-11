Peneira do Fluminense aprova sete crianças em Três Lagoas; confira a lista

A seletiva de futebol para o clube carioca Fluminense, realizada nos dias 22 e 23 de novembro, reuniu mais de 575 jogadores das categorias de base. A avaliação, organizada pela Prefeitura de Três Lagoas, contou com a presença do avaliador do Fluminense, Leiva Duarte, atual campeão da Copa Libertadores da América.

O evento tinha como objetivo selecionar atletas de futebol nascidos nos anos de 2009 a 2015. Os jogadores aprovados terão a oportunidade de compor o elenco da equipe tricolor. Além dos jogadores de Três Lagoas, participaram da peneira atletas dos municípios de Inocência e Selvíria. Também de cidades paulistas, como Andradina, Castilho e Araçatuba.

Dos 575 atletas que participaram, apenas oito foram aprovados, sendo sete de Três Lagoas e um de Araçatuba.

Confira abaixo a lista dos jogadores aprovados para integrar a equipe do Fluminense:

Três Lagoas

Arthur Tochetti Lorencetti/2009

Hugo Alves da Silva/2010

Isaac Guerra Ciuffa/2011

Nicolas Ribeiro Calixto/2012

Lorenzo Falco Sanches/2012

Emmanuel Alves de Paula/2013

Pedro Gabriel Celestino Bueno/2015

Araçatuba

Pedro Carrenho Sanches Oliveira/2014

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas