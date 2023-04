Penúltima parcela do IPVA vence em abril

A quarta e penúltima parcela do IPVA de 2023 vence no dia 29 de abril para os proprietários de veículos do Mato Grosso do Sul que optaram pelo parcelamento. A última parcela vence no dia 31 de maio.

Quem ainda não recebeu ou perdeu o boleto pode acessar a segunda via através do canal de atendimento na internet no endereço: www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva. Também está disponível o calendário para o pagamento de licenciamento dos veículos. Para as placas de final um e dois o vencimento já é em abril.

