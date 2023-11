Perdeu a palestra do Gui Rangel? Acompanhe em tempo real o RCN em Ação 2023

A quarta edição de palestras do “RCN em Ação”, em Três Lagoas, é realizada na noite desta quarta-feira (29), nas Faculdades Integradas (Aems). O pesquisador futurista Gui Rangel é quem participa do evento e explica sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas e nas organizações, com o metaverso e inteligência artificial, por exemplo.

Nos últimos três anos, Gui Rangel foi escolhido pela Thinkers360 como umas das 50 vozes mais influentes no mundo na área de realidade virtual e aumentada.

Dezenas de convidados acompanham o RCN em Ação, na noite de hoje.

E se você perdeu a palestra aproveite para acompanhar em tempo real pelas plataformas digitais. O Grupo RCN transmite o evento pela TVC HD, Canal 13.1, e também nas redes sociais.

