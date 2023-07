Período de estiagem aumenta preocupação com as queimadas

Um incêndio criminoso de grandes proporções atingiu a reserva ambiental localizada entre o viveiro e o grêmio da CESP, na noite de quinta-feira (20), em Três Lagoas.

Chamas se espalharam rapidamente, consumindo a vegetação ressecada, levantando fumaça até as propriedades vizinhas, às margens da BR-262, nas proximidades do atacadão e ameaçando os animais silvestres presentes na mata.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, diversos animais fugiram do incêndio sendo lobos-guarás, tamanduás, cotias, veados, tatus e aves. O trabalho de combate ao incêndio durou aproximadamente 4 horas e teve apoio do Corpo de Bombeiros. Foi constatado que o crime degradou aproximadamente 20 hectares daquela área.

Nesta época do ano, período de estiagem, aumentam- se as queimadas em pastagem e terrenos baldios e também nos quintais das residências, o que é crime, segundo a diretora da Secretaria do Meio ambiente, Maysa Costa.

