Período de férias escolares exige cuidados para evitar acidentes domésticos com as crianças

Janeiro é período de férias escolar, mês em que as crianças ficam em casa e a probabilidade de acidentes domésticos aumenta. O tenente do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Candido, deu algumas dicas. “As vezes os pais não conseguem estar de férias no mesmo período em que as crianças e tem que deixá-las sozinhas em casa. Esse é o maior problema, porque as crianças gostam de brincar com fogo, subir na janela, pular no sofá, na cama, escalar o guarda-roupas.”

“Os pais precisam conversar e alertar os filhos para os possíveis perigos em casa, como não brincar com fogo e nem mexer no fogão. Quando for esquentar comida, aconselhe e ensine a criança a utilizar o micro-ondas”, afirma.

Ele também falou sobre o risco de afogamento. “Na hora de brincar na piscina, os adultos devem prestar atenção nas crianças ao invés de tomarem cerveja ou conversarem com os amigos. Em 5 minutos de descuido já é tempo suficiente para a criança se afogar.”

