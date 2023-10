Personalidades de MS destacam histórias dos 46 anos de criação

Ahistória de Mato Grosso do Sul contada por quem acompanhou todo o processo da sua criação. Personalidades que estiveram ligadas ao contexto histórico e político do novo estado da federação, criado há 46 anos, foram destaque nesta semana em entrevistas no Jornal CBN Campo Grande.

O ex-senador Valter Pereira, o ex-deputado e ex-presidente do TCE-MS, Cícero de Souza, e o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Walter Carneiro, contaram o que vivenciaram desde as primeiras tratativas para a criação de Mato Grosso do Sul. As entrevistas também trouxeram curiosidades e fatos registrados nos bastidores do contexto político e social da porção Sul do então Mato Grosso.

Valter Pereira

Campo-grandense, aos 79 anos, o político contou como foi o processo da discussão até a decisão de dividir o antigo estado de Mato Grosso. O ex-senador, que é descendente de José Antônio Pereira - fundador de Campo Grande - lembrou, entre outras curiosidades, da rivalidade entre cuiabanos e campo-grandenses e dos primeiros agentes políticos. Pereira explicou que não houve um ato popular pela criação de Mato Grosso do Sul, mas ela já era esperada.

“A divisão do Estado não tinha um movimento orgânico, mas tinha muitos artigos nos jornais, muitos comentários no mundo universitário e nas escolas secundaristas”, explicou o ex-senador.

Cícero de Souza

Deputado estadual, Cícero falou da formação do Legislativo estadual nos primeiros anos de Mato Grosso do Sul e destacou as principais dificuldades enfrentadas pelo novo estado. Cícero de Souza também pontuou sobre os fatores que culminaram na criação do Estado, em 1977.

“A história do desmembramento, da criação de Mato Grosso do Sul, é muito longa. A história de divisão do território mato-grossense [o segundo em extensão territorial no Brasil] já vinha sendo preconizada no Brasil Império”, contou o ex-presidente do TCE-MS.

Walter Carneiro

O ex-deputado estadual revelou detalhes dos bastidores. Ele esteve presente em momentos, como o da elaboração da primeira Constituição. “Uma minuta do Congresso Nacional dizia assim: ‘fica criado o estado de Campo Grande’. Aquilo para nós foi uma morte. Ninguém queria outro nome senão ‘Mato Grosso do Sul’, ninguém queria perder seu jeitinho, queríamos continuar sul-mato-grossenses”, concluiu.