Pesca e caça ilegais são crimes mais comuns na área de preservação da Cascalheira

A pesca e caça ilegais são os crimes mais comuns registrados pela Polícia Militar Ambiental (PMA) na área de preservação ambiental, localizada na intersecção dos rios Sucuriú e Paraná, em Três Lagoas.

Há algumas dificuldades em combater esses crimes devido a região de preservação ser bastante extensa. No entendo, a PMA executada um planejamento de fiscalização terrestre e fluvial, na região.

Nas proximidades da Cascalheira existem outras unidades de preservação como o Parque das Capivaras e a área da barragem da Usina Elétrica do Jupiá, no qual, um metro a cima e um metro abaixo é proibido a pesca.

Segundo o comandante da PMA, capitão Gabriel Rocha, são registrados em média seis infrações, por ano, na área da Cascalheira. “As denúncias envolvem pesca, caça e cortes de árvores ilegais. Identificamos redes de pesca armadas ilegalmente”, explicou.

Outro tipo de crime comum no ambiente terrestre é descarte indevido de resíduo sólido. “Se a pessoa produzir lixo deve descartá-lo em local apropriado. Se for constado infrações será tomada as devidas providenciais legais”, afirmou o comandante da PMA.

Cercamento da Cascalheira

Com intuito de aumentar a preservação, o Parque Natural da Cascalheira será fechado pela Prefeitura de Três Lagoas, que já autorizou a ordem de serviço para construção de uma guarita e cercamento do local. A obra foi orçada em R$ 1,5 milhão e deverá durar 270 dias para conclusão.

Denúncia

A Polícia Militar Ambiental informou que é fundamental a participação da população para a preservação na Cascalheira, e orienta que as pessoas denunciem crimes através do contato 67 3929-1360 (WhatsApp), enviando localização, fotos, vídeos e demais informações.