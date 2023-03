Pesca já está liberada em Mato Grosso do Sul com o fim da piracema

A partir desta quarta-feira (1º) a pesca já está oficialmente liberada em Mato Grosso do Sul. O período da piracema, no qual os peixes se reproduzem, terminou à meia noite no do último dia 28 de fevereiro.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, em todo este período foram apreendidos mais de 500 quilos de pescado e 33 pescadores foram multados no Estado. Em Três Lagoas, ainda conforme a PMA, a operação de fiscalização realizada desta vez foi considerada mais tranquila em relação às anteriores.

A quantidade de pessoas presas no final do ano passado e neste ano foi 26,66% menor do que a operação registrada entre os anos de 2021 e 2022. A quantidade de pescado também foi menor do que na última piracema: 279 quilos.

Confira a reportagem completa: