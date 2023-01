Pescador é multado em R$ 3 mil por pesca ilegal e tem barco apreendido

A Polícia Militar Ambiental de Três Lagoas realizava fiscalização fluvial, no rio Verde, em Água Clara, e multou um pescador amador, de 25 anos. Ele mora em Três Lagoas e promovia uma pescaria ilegal, no período da piracema. Ele foi flagrado pela equipe, que trabalha na operação "Piracema", em vigilância aos cardumes, em uma embarcação com motor de popa, quando praticava a pesca ilegalmente. O flagrante ocorreu neste domingo (29).

O pescador ainda não havia capturado nenhum peixe e os policiais apreenderam um barco de alumínio, um motor de popa de popa e três varas de pesca com molinetes utilizados na pescaria ilegal. O jovem foi autuado administrativamente e multado em R$ 3 mil. Ele também responderá por crime ambiental de pesca predatória. A pena para o crime é de um a três anos de detenção.