Pescadores são flagrados em pesca ilegal no rio Paraná e multados em R$ 1,4 mil

Policiais Militares Ambientais de Três Lagoas realizavam fiscalização fluvial em prevenção à pesca predatória durante o feriado prolongado, do Dia do Trabalhador, no rio Paraná, quando flagraram dois pescadores, de 23 e 25 anos, que praticavam pesca ilegal. Eles foram autuados administrativamente e multados em um total de

R$ 1,4 mil.

Os pescadores, residentes em Três Lagoas, realizavam a modalidade de pesca subaquática sem a licença ambiental obrigatória. Com eles foram apreendidos 17 kg de pescado das espécies tucunaré e tilápia, duas roupas de mergulho, dois pares de nadadeiras, dois arbaletes com duas flechas, três máscaras de mergulho. O pescado será doado para instituições filantrópicas.