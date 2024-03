Pescaria entre irmãos termina em tragédia e afogamento

Uma morte por afogamento, foi registrado registrado na tarde deste sábado (9), na cidade de Selvíria (MS), distante 74 Km de Três Lagoas (MS).



Por volta de 13h o Corpo de Bombeiros da cidade de Aparecida do Taboado (MS), Polícia Militar do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM), e Polícia Científica de Três Lagoas, juntamente com a Polícia Judiciária (civil) de Selvíria, estiveram no local ao serem acionados, pelo irmão da vítima, que teria testemunhado a trágica fatalidade.

Para os policiais, o pescador disse que estaria com o irmão, pescando na barranca do rio, quando em um determinado momento, a vítima teria se desequilibrado e caído na água.

Dentro d’água, a vítima teria submergido e não sendo mais vista pelo irmão, que desesperado teria saltado no rio, para salvar o irmão, mas sem sucesso. Em busca de socorro, o homem foi até a cidade se Selvíria, onde ligou no telefone 193 do Corpo de Bombeiros e foi atendido pelo Batalhão de Bombeiros de Aparecida do Taboado (MS), ainda no posto de combustível, onde foi buscar por socorro, o pescador pediu para que o frentista ligasse para à Polícia Militar, que foi acionada e uma viatura de Rádio Patrulha do 2°BPM, foi enviada ao local.

Ao retornar no ponto do trágico acidente, o pescador visualizou o corpo de seu irmão, boiando e o retirou da água, e junto ao corpo do irmão, aguardou pela Polícia Militar e demais órgãos. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Judiciária (civil), Polícia Científica estiveram no local e confirmaram o óbito.



Posteriormente o corpo foi liberado e levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), para necropsia e posteriormente liberação para a família. O caso foi registrado como morte à esclarecer por afogamento e será investigado pela Polícia Judiciária (civil).