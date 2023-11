Pesquisa aponta 10 milhões de veganos no Brasil em 2023

O veganismo vai além da dieta que restringe o consumo de produtos de origem animal. A prática também abandona o uso de cosméticos e roupas, além de atividades que coloquem os animais em risco inadequado, como vaquejadas, rodeios e pescas.

No entanto, a mudança na alimentação deve receber maior atenção. A nutricionista clínica, Fabiana Casagranda, recomenda que a dieta deve começar aos poucos, para uma melhor adequação ao corpo. “Nenhum hábito alimentar a gente muda do dia pra noite. Isso seria muito difícil de manter. É bom ir se aventurando mais na cozinha, isso pode ajudar a variar mais as preparações, porque exige mais planejamento. Um auxílio profissional também pode ajudar a fazer melhores escolhas”.

A dieta vegana consiste na base de plantas e leguminosas. Por esse motivo, traz diversos benefícios como a prevenção de doenças cardiovasculares, o bom funcionamento do intestino e no equilíbrio índices glicêmicos, por exemplo.

Por outro lado, é preciso repor as proteínas que são encontradas nas carnes. Os feijões, lentilha, grão de bico e a soja são alimentos substitutos com eficácia comprovada. A vitamina B-12, que só é encontrada naturalmente em derivados de animais, pode ser complementada por cápsulas suplementares, mas apenas se avaliado como necessário por orientação médica.

Um mito difundido por quem não tem conhecimento sobre o veganismo é de que ele é uma opção inacessível, o que a nutricionista afirma não ser uma verdade. “Não é caro. É uma dieta a base de plantas, vegetais e sementes e esses produtos acabam sendo mais baratos. É preciso um bom planejamento e não exagerar nos ultraprocessados. O ideal é que nós optemos por comida de verdade”.

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) e o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) revelou que existem, em média, 10 milhões de veganos no Brasil.