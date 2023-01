Pesquisa aponta diferença de 390% no preço do material escolar

Mais um ano letivo está chegando e os pais já se preparam para fazer as compras da lista de materiais escolares, em 2023. São cadernos, mochilas, estojo, lápis de cor, lapiseira e outros diversos produtos que entram nessa relação. E os pais sempre estão preocupados em saber onde podem adquirir um bom produto por um preço justo.

Tradicionalmente, os itens mais caros são os temáticos. As crianças querem o material escolar com seus personagens e filmes preferidos. Esses são os produtos que despertam o interesse e os nomes famosos são os que pesam mais no bolso do consumidor.

Uma pesquisa do Procon realizada, em Três Lagoas, apresenta a variação de preços de 201 itens utilizados pelos alunos. O levantamento foi feito em sete papelarias da cidade e a diferença de preço pode chegar a 394%. Como é o caso do lápis de cor com 24 unidades, que registrou uma variação de R$ 45,40 entre a marca mais cara e a mais barata.

Em busca de caderno de capa dura de 96 a 100 folhas, os pais podem desembolsar de R$ 5,90 a R$ 12,00 entre uma papelaria e outra. O papel sulfite A4, também essencial nas listas de materiais, pode ser encontrado entre R$ 35,00 e R$ 29,90 com base na marca e no estabelecimento.

Por conta da variação de preço, é essencial que os pais façam a pesquisa antes de garantir os itens da lista de materiais escolares das crianças.

Confira a reportagem abaixo: