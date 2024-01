Pesquisa aponta que população parda representa maioria em Três Lagoas

O censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou um levantamento com novos detalhes sobre a diversidade étnica brasileira que relevam as características geográficas e populacionais do país e em Mato Grosso do Sul.

Segundo a pesquisa do IBGE, em Mato Grosso do Sul, a maioria da população se declara parda, com 46,9% do contingente, em seguida os autodeclarados brancos, com 42,3%/. A população preta representa 6,5%, enquanto indígenas e amarelos são 3,4% e 0,7%.

A população que se autodeclara branca, que era maioria em 2010, aumentou 19,7% nos últimos 12 anos. Já a população parda, que era a segunda maior, cresceu 34,1% entre 2010 e 2022. Autodeclarados pretos aumentaram em 85,5%, enquanto a população amarela diminuiu em 26%.

De acordo com a geógrafa Alessandra Alves, o crescimento da população parda se dá pela ocupação no trabalho, que mudou ao longo dos anos. “O número reduzido de pessoas que se autodeclaram pretas em Três Lagoas, em comparação ao Brasil, que tem uma das maiores populações afrodescendentes do mundo, pode estar relacionado com a falta de letramento racial da população”, explica.

A geógrafa também avalia que a sobreposição de pessoas autodeclaradas amarelas em relação a indígenas em um estado em que há um contingente de cerca de 96 mil de população originária é algo a ser observado. "Uma das razões para esse fato é a ocupação do território para a monocultura”, destaca.

De acordo com dados já divulgados pelo censo, Três Lagoas tem uma população majoritariamente feminina, com 51,1%, enquanto homens são 48,9%/. A maioria se concentra na faixa etária entre 25 e 44 anos de idade. O município ocupa o lugar de número 255 no ranking de maiores cidades do país, sendo a terceira maior de Mato Grosso do Sul.

População étnica em Três Lagoas (2022)

Pardos: 61.496 (46,5%)

Brancos: 57.624 (43,6%)

Pretos: 11.881 (9%)

Amarelos: 937 (0,7%)

Indígenas: 216 (0,1%)

