Pesquisa da UFMS visa preservar alimentação das araras

A árvore sete copas se tornou uma das principais fontes de alimentação das araras aqui de Três Lagoas. Por isso, é importante fazer a preservação dessas árvores, para que as araras possam continuar desfrutando desse ambiente e construindo ninhos na cidade.

As aves já fazem parte do dia a dia do três-lagoense. O primeiro ninho da espécie foi feito em uma palmeira imperial, em frente à igreja matriz. Atualmente, elas utilizam diversos pontos do centro da cidade para se reproduzir, buscar alimentos e também para descansar.

