Pesquisa de preços auxilia consumidor na hora de comprar presente do Dia dos Pais

O Dia dos Pais está chegando e quem ainda estiver em dúvida sobre o que comprar, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor (Procon) de Três Lagoas divulgou a pesquisa de preços dos produtos mais procurados para presentear o seu "herói" nesta data especial.

Entre os itens da lista estão vestuários, calçados, perfumes, chocolates e outros. Se o teu pai está querendo um celular novo, algumas lojas estão com preços especiais. Das 4 redes pesquisadas, um Galaxy A03 64gb custa entre R$ 899 e R$ 1.099. Outro modelo bem procurado é o Galaxy s20 FE, que pode ser encontrado por R$ 2.183 na loja com menor preço e por R$ 3.484, com maior valor.

As fragrâncias masculinas continuam em alta e os preços são os mais variados. Tem perfumes para todos os gostos e bolsos, desde R$ 89,90 até R$ 800, conforme a marca e loja.

Nas quatro lojas pesquisadas, a camisa polo mais barata custa R$ 35,99 e a mais cara R$ 79,90. Confira a pesquisa completa no documento.