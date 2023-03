Pesquisa auxilia tutores na hora de comprar produtos para seus pets

De 10 a 17 deste mês, o Programa Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON TL – realizou a pesquisa de preços nas lojas de pet shop para auxiliar os “pais e mães de Pets” na hora de comprar o melhor para o seu animal.

Foram 8 estabelecimentos pesquisados, listando produtos como rações, medicamentos, vacinas, detalhados para o tipo de animal, idade e raças.



Comparando com a última pesquisa, muitos itens tiveram queda no preço. O vermífugo, por exemplo, a embalagem de 2,5kg que chegou a custar até R$ 56, hoje varia de entre R$ 12 e R$ 20. A vacina antirrábica V8 importada hoje custa entre R$ 45 e R$ 72. Rações para cães adultos podem ser adquiridas a partir de R$ 9 o quilo.