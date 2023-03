Pesquisa vai dar suporte para planejamento e execução de práticas agrícolas

Equipes técnicas da EMBRAPA e SEMAGRO estiveram em Três Lagoas fazendo uma pesquisa de análise de solo para identificar a qualidade e capacidade de retenção de água.

O conceito de água disponível (AD) permite estimar o risco climático e otimizar o plantio de diferentes culturas agrícolas, considerando o clima nas diferentes épocas, as características dos solos e as exigências hídricas dos cultivos. O mapa foi desenvolvido em uma escala de 1:100.000, que mensura a AD em milímetro por centímetro do solo. Segundo o chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Solos (RJ), Silvio Bhering, “Mato Grosso do Sul é o único estado brasileiro a contar com um trabalho nessa escala de detalhamento”.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), por intermédio da Diretoria de Agronegócio, foi parceira da EMBRAPA neste trabalho e foi a campo para abrir as trincheiras no solo das regiões selecionadas para a pesquisa. Esse trabalho foi realizado no mês de fevereiro deste ano.

Conforme o Instituto, o material coletado possibilitará outros estudos que elevarão a produtividade de todo estado de MS, caso utilizado corretamente.

A diretora de Agronegócio, Amanda Pivotto, destaca que esta pesquisa é de suma importância para as futuras ações da SEMEA. “A pesquisa servirá como subsídio as ações do Agro e isso nos possibilitará desenvolver políticas públicas e projetos, destacando novas culturas e incentivo ao produtor rural”.

José Mauro De Grandi, secretário municipal de Meio Ambiente e Agronegócio destaca a importância do calendário agrícola para a cadeia produtiva de nosso município, pois diminui os riscos de perdas no processo, além de balizar o planejamento das práticas agrícolas relacionadas ao preparo de solo e plantio. Mato Grosso do Sul é o primeiro Estado a receber este mapeamento.