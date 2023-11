Pesquisador Gui Rangel realiza palestra nesta quarta-feira em Três Lagoas

Nesta quarta-feira (29), no anfiteatro das Faculdades Integradas de Três Lagoas (Aems), o “RCN em Ação” promove uma palestra com um dos maiores pesquisadores e estrategista econômico da atualidade: Gui Rangel. A palestra está prevista para começar a partir das 19h e as inscrições podem ser feitas pelo portal RCN 67 até às 17h.

Com o olhar futurista, Gui Rangel deverá compartilhar um pensamento inovador, inspirador e não convencional, para que pessoas e organizações se preparem para um futuro complexo, vibrante, cheio de possibilidades ilimitadas.

Em novembro, o Grupo RCN encerra a série de eventos corporativos voltado ao desenvolvimento das empresas e do comércio regional. O “RCN em Ação” tem como objetivo oferecer ações de fomento à economia local, através de promoções de apoio ao empreendedor da região, além de discutir os rumos da economia, sempre em ação pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

O Grupo RCN já promoveu o “CBN em Ação 2023”, que foi realizado no Aquário do Pantanal, com apresentação do programa “Fim de Expediente”, da rede CBN, ao vivo em Campo Grande, e transmissão nacional.

No mês de setembro foi realizada a terceira edição do RCN Agro, evento voltado para o público do agronegócio, com a presença de Cristiano Palavro, sócio-diretor e analista de mercado da Pátria Agronegócios.

Em outubro, em Campo Grande, ocorreu o 1º Fórum RCN sobre Sustentabilidade, que reuniu grandes nomes do setor, como, Rosana Jatobá, Silvio Barros, Fábio Coelho, Carlos Pereira e o governador do Estado, Eduardo Riedel.

Os projetos do Grupo RCN estão na vanguarda dos eventos corporativos do estado, promovendo muita informação, discussões de alto nível, novas ideias e relevância.