Pesquisadores do Instituto Botânico do RJ fazem análise de plantas no Parque do Pombo

Pesquisadores do Instituto Botânico do Rio de Janeiro estiveram instalados no Parque Municipal do Pombo, analisando e catalogando espécimes de plantas características da região. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea), a visita ocorreu na semana passada.

O pesquisador e coordenador de coleções vivas do instituto, Marcus Nadruz, contou que o grupo veio para Três Lagoas com o objetivo de estudar plantas de suas especialidades e no decorrer dos estudos iniciaram o reconhecimento da flora local, enriquecendo um trabalho que já foi realizado por uma estudante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Marcus disse que existe um grande movimento em todo o país pela conservação das áreas naturais, criação de reservas naturais, mas dificilmente se conhece o que está sendo preservado. Ele contou que durante as visitas realizam o reconhecimento da flora da região, para criar subsídios de políticas públicas para a preservação e conservação das áreas por onde passam.

Continue Lendo...

O estudioso falou ainda da importância de se realizar este levantamento, pois, constantemente encontram novas espécimes de plantas, muitas delas são raras e outras estão ameaçadas de extinção. Marcus aproveitou a oportunidade para elogiar a infraestrutura oferecida aos pesquisadores no Parque do Pombo, o que possibilita o desenvolvimento de um trabalho eficaz. “O espaço é muito bom e confortável, a internet é de qualidade, o que facilita o acesso às informações em campo para a realização dos nossos estudos. Os responsáveis pela organização do Parque do Pombo estão de parabéns, este é um alojamento ideal para pesquisadores” disse Marcus Nadruz.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, Mauro De Grandi, disse que o Parque do Pombo foi pensado para os pesquisadores. "Ficamos satisfeito em saber que o objetivo do local está sendo alcançado”. Ele também falou da importância destas visitas, que auxiliam no conhecimento e reconhecimento da flora e da fauna de Três Lagoas.

Parque do Pombo

O Parque Natural Municipal do Pombo se trata de um dos mais importantes remanescentes de cerrado do Estado, com mais de 8000 hectares, ele abriga diversos representantes da flora e fauna regional. Localizado ao lado da BR-262 entre Três Lagoas e Campo Grande, no km 97, está passando por uma avaliação e elaboração do Plano de Manejo, que é um documento que irá definir regras a serem seguidas para usufruto do local e para o desenvolvimento de atividades de educação, turismo ecológico e pesquisas.