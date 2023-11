A Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas, por meio das equipes do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP, intensificou a campanha “Esmola, Não! Cidadania, Sim!”.

O objetivo da campanha é conscientizar os motoristas e transeuntes a não darem esmolas para as pessoas em situação de rua. De acordo com a coordenadora do Centro Pop, Solange Almeida, a esmola contribui para que essas pessoas permaneçam nas ruas.

“Cada pessoa em situação de rua ganha cerca de R$ 150 por dia, e esse valor é gasto na compra de álcool e drogas. A população pensa que está ajudando, mas na verdade está financiando o vício delas”, destacou.

Continue Lendo...

Nesta semana foi realizada blitz educativa para conscientizar sobre a campanha e reforçar que existem alternativas de auxílio às pessoas em situação de rua, como o Centro Pop e a Unidade de Acolhimento POP onde pessoas podem fazer sua higiene pessoal, alimentação, café da manhã, almoço e lanche da tarde, bem como realizar encaminhamentos para projetos sociais.