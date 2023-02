Pessoas com mais de 70 anos começam a receber vacina bivalente na quarta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai iniciar na quarta-feira (15), a imunização contra Covid-19 com a vacina bivalente. A primeira remessa do imunizante, com 1.900 doses, deverá chegar nesta segunda-feira (13), no município.

Os públicos definidos como prioritários foram determinados pelo Ministério da Saúde (MS), conforme nota técnica nota técnica 01/2023 da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, que estabelece a forma sequencial dos grupos, mediante recebimento das doses da vacina.

QUEM PODERÁ SE VACINAR

A partir de quarta-feira (15), as doses estarão disponíveis em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) de Três Lagoas (consulte o horário de funcionamento da USF do seu bairro AQUI), destinadas para idosos maiores de 70 anos de idade, que tenham pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes, sendo que a última deve ter sido aplicada há mais de quatro meses.

Para receber o imunizante é necessário levar o comprovante de vacinação Covid-19, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e documento de identificação.

INSTITUCIONALIZADOS

Na terça-feira (14), os profissionais da Central de Imunização iniciam o atendimento nas instituições que possuem pacientes institucionalizados acima de 70 anos e pacientes maiores de 12 anos também institucionalizados. Trabalhadores que atuam nestes locais também serão imunizados com a bivalente.