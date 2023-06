Petrobras coloca fertilizantes como prioridade em seu Plano de Investimentos

Em nota divulgada ao mercado, a Petrobras informou que o seu Conselho de Administração aprovou nesta quinta-feira (1º), a revisão dos elementos estratégicos para o Plano Estratégico 2024-2028. A boa notícia para Mato Grosso do Sul, em especial para Três Lagoas, é que a estatal voltou a colocar o segmento de fertilizantes como parte do Plano Estratégico de Investimentos para os próximos cinco anos.

Em 2027, quando a estatal colocou a Unidade de Fertilizantes (UFN3), em Três Lagoas, à venda, disse que não tinha mais o interesse em continuar no segmento de fertilizantes. Agora, na revisão do plano, voltou a colocar produtos petroquímicos e fertilizantes como prioridade.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, isso é um bom sinal, pois no plano da gestão anterior, os fertilizantes não estavam incluídos, por isso a Petrobras colocou, não só a UFN 3, mas como outras unidades do segmento à venda. “Estávamos na expectativa da redefinição do Plano Estratégico, e a Petrobras trouxe para dentro do seu escopo, os fertilizantes. Esse documento era fundamental para que fizéssemos a discussão de como a Petrobras vai tratar a questão da UFN 3. O Plano é importante porque cria uma referência estratégica e a Petrobras toma a decisão de continuar atuando na área de fertilizantes. Essa é uma notícia positiva”, destacou Verruck.

A expectativa fica por conta também da reunião que a ministra do Orçamento e Planejamento, Simone Tebet, terá com o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e a diretoria da estatal, para tratar da UFN 3. Simone estava aguardando Prates tomar posse como presidente para agendar uma reunião para tratar do assunto. Chegou a informar que Prates deve fazer uma visita nas instalações da fábrica em Três Lagoas.

PROCESSO

Em janeiro deste ano, a Petrobras anunciou o encerramento do processo de venda da UFN 3. Na ocasião, informou que avaliaria os próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo em questão, em alinhamento ao Plano Estratégico 2023-2027, o qual foi revisado e agora incluiu os produtos petroquímicos e fertilizantes como prioritários para os próximos cinco anos.

A produção dos fertilizantes tem sido tratada como prioridade na nova gestão da Petrobras e do governo federal. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, já declarou que a Petrobras deve retomar a construção de três fábricas de fertilizantes no país. Uma delas, deve ser a UFN 3. As obras da fábrica foram iniciadas em 2011, mas paralisadas em dezembro de 2014, com avanço físico de cerca de 81%, até a Petrobras romper o contrato com o Consórcio UFN 3.

A fábrica de Três Lagoas foi projetada para produzir 1,2 milhão de toneladas de ureia e 761.000 toneladas de amônia por ano.