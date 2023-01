Petrobras encerra processo de venda da UFN3 e deve retomar fábrica

Em nota divulgada ao mercado na noite desta terça-feira, a Petrobras informou que encerrou o processo de venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas. A decisão comprova o que foi dito pelo novo ministro da Agricultura, de que a estatal deve retomar as três fábricas de Fertilizantes da Petrobras que estão paralisadas. Uma delas é a UFN 3, paralisada em dezembro de 2014.

" A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 29/08/2022, informa que, observada a governança interna aplicável, foi aprovado o encerramento do processo competitivo, que estava na fase vinculante, para venda integral da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III).A Petrobras avaliará seus próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo em questão, em alinhamento ao Plano Estratégico 2023-2027 vigente, e reforça o seu compromisso com a ampla transparência de seus projetos de desinvestimento e de gestão de seu portfólio" diz a estatal em nota.

Sobre a UFN-III

A UFN-III é uma unidade industrial de fertilizantes nitrogenados localizada em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul. A construção da UFN-III teve início em setembro de 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014, com avanço físico de cerca de 81%. Após concluída, a unidade terá capacidade projetada de produção de ureia e amônia de 3.600 t/dia e 2.200 t/dia, respectivamente.