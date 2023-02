PF cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão durante operação em Três Lagoas

A Polícia Federal de Três Lagoas deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a operação Delivery, que tem como finalidade dar cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão e quatro mandados prisão preventiva. O objetivo é dar continuidade à investigação que busca reprimir o tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul e estados fronteiriços. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Três Lagoas.

Em dezembro de 2022, no município, houve a prisão em flagrante de duas pessoas, que transportavam cerca de 23 kg de cocaína em veículo de elevado valor comercial. A partir da continuidade das investigações, foi possível a identificação de vários envolvidos no transporte, tais como o provável dono da droga e as pessoas responsáveis pela logística do crime.

A operação tem por finalidade impedir a continuidade das atividades ilícitas por parte da organização criminosa, como também identificar outros suspeitos responsáveis pela logística de transporte de entorpecentes, fornecedores e possíveis destinatários.

A ação foi denominada de Delivery em razão do modo de atuação da organização criminosa, que efetuava verdadeiro comércio de droga, via delivery, através de aplicativo de mensagens.