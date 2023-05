PF de Três Lagoas deflagra operação contra comércio de moedas falsas e corrupção de menores

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (5), a operação "One Quarter", com o objetivo de combater crimes de moeda falsa e corrupção de menores. Na ação, foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Três Lagoas dois mandados de busca e apreensão. Eles foram cumpridos no município de Bataguassu.

Durante diligências, policiais federais encontraram 1 kg de substância análoga à cocaína e R$10 mil em espécie. Diante da situação, a pessoa foi presa em flagrante delito. As investigações policiais iniciaram com duas notícias de crime. Uma mulher em suposta atuação criminosa foi identificada. Ela aliciava adolescentes para que introduzissem em circulação notas falsas no comércio local.

Como forma de pagamento, os adolescentes recebiam 1/4 do troco da operação de compra e venda. As investigações continuam para identificar outros suspeitos de envolvimento no crime.