PF de Três Lagoas deflagra operação e apreende produtos contrabandeados em residência

A Polícia Federal de Três Lagoas apreendeu, nesta segunda-feira (11), vários produtos contrabandeados do Paraguai que estavam escondidos em uma residência, que fica na travessa Isaura Costa Montalvão, esquina com a avenida Custódio Andrews, no bairro Jardim Rodrigues, nas proximidades da Associação Desportiva Nordeste do Brasil (Aden). Os produtos estavam espalhados em dezenas de caixas.

A movimentação de viaturas da PF, por volta de 12h30, chamou a atenção dos vizinhos e de pedestres que passavam pela avenida. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, os agentes federais encontraram dentro do imóvel as caixas com produtos de origem estrangeiras e sem a devida identificação e recolhimento fiscal.

Um homem que estava na residência recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia da PF de Três Lagoas para prestar esclarecimentos. Foram necessários três veículos da delegacia para transportar as inúmeras caixas cheias de decoração natalina, brinquedos, equipamentos eletrônicos, vestuários e outros produtos que ainda serão periciados e entregues à Receita Federal, em Campo Grande.

A operação segue em andamento na tarde desta segunda-feira (11) e ainda não há detalhes da apreensão. De acordo com informações obtidas pelo JP News, trata-se de uma ação contra o suposto contrabandista e que apenas o imóvel em questão seria alvo do mandado de busca e apreensão.