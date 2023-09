PF de Três Lagoas deflagra operação para combater o contrabando

A Polícia Federal deflagrou na manhã, desta quinta-feira (28), a segunda fase da “Operação Bora Bora”, que tem por objetivo desarticular uma organização criminosa voltada ao contrabando, em Três Lagoas.

Policiais Federais deram cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão, sendo dois mandados na cidade de São José do Rio Preto (SP), um na cidade de Álvares Machado (SP) e um na cidade de Piquerobi (SP). Todos foram expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Três Lagoas.

A investigação teve início com a prisão em flagrante de um motorista, que transportava mercadorias contrabandeadas do Paraguai e de seus batedores.

Os mandados de busca e apreensão desta fase buscam coletar provas, apreender mercadorias contrabandeadas e, ainda, identificar outras pessoas envolvidas na organização criminosa.

Entenda o caso

A investigação teve início em 2021 após a prisão em flagrante de três pessoas, em Três Lagoas, que estavam transportando uma carga de cigarros de origem estrangeira. De acordo com as investigações da PF, os contrabandistas possuíam três grupos em um aplicativo de mensagem instantânea, todos com o nome “Bora Bora”.