PF de Três Lagoas realiza terceira operação contra tráfico de drogas

Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), a operação "Caminho Livre", cumprindo quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nos municípios de Três Lagoas, Campo Grande, Sidrolândia e Ponta Porã. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Três Lagoas.

A investigação iniciou-se no final de 2022, a partir da prisão em flagrante de um suspeito, em Três Lagoas, que estava transportando mais de 300 kg de maconha. Com o aprofundamento da investigação, foi possível identificar uma pessoa que atuava no tráfico, figurando no papel de “batedor”, transitando com seu veículo a frente de outros carregados com droga, a fim de avisá-los sobre eventuais fiscalizações policiais na rodovia.

Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos aparelhos celulares, drogas e munições calibre .380. Ainda, foi capturado um homem que estava foragido da Justiça desde 2020, condenado pelo crime de associação para o tráfico.

Esta é a terceira operação em repressão ao tráfico de drogas deflagrada pela Polícia Federal em Três Lagoas, nesta semana.