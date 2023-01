PF deflagra operação e cumpre mandados de prisão e de busca em Três Lagoas

A Polícia Federal de Três Lagoas deflagrou, na manhã desta terça-feira (31), uma operação contra suspeitos de participar de uma quadrilha voltada ao tráfico de drogas. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Estadual de Aparecida do Taboado, segundo a PF.

A operação denominada “Fáeton”, de acordo com os agentes federais, busca reprimir um grupo logístico responsável pela prática do crime tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul. No final do ano passado (dezembro/2022), policiais federais de Três Lagoas, durante atividade de repressão ao tráfico de drogas na região de Aparecida do Taboado, apreenderam aproximadamente 363 quilos de maconha, que eram transportados em um veículo. O motorista tentou fugir, perdeu o controle da direção culminando em um capotamento e a consequente fuga do condutor.

A partir da continuidade das investigações, foi possível identificar o responsável pelo transporte das drogas. Ainda de acordo com a PF, com a deflagração da operação, busca-se identificar outros suspeitos responsáveis pela logística de transporte do entorpecente, bem como fornecedores e possíveis destinatários.

A operação foi denominada de Fáeton, que era, segundo a mitologia grega, campeão da corrida de bigas e, após obter a permissão para dirigir o carro do Sol, não conseguiu se manter na rota definida, o que culminou com a sua queda.