PF de Três Lagoas cumpre mandados de prisão e de busca em operação contra tráfico de drogas

A Polícia Federal deflagou, na manhã desta quinta-feira (9), a operação Patrono Oculto, em Três Lagoas. Dois mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária, expedido pela Justiça Federal, foram cumpridos.

O objetivo da operação é coibir a ação de um grupo organizado responsável pelo transporte de drogas que vêm do Paraguai e entram no Brasil através das rodovias do Mato Grosso do Sul. No ano passado uma pessoa foi presa em Brasilândia, a 65 km de Três Lagoas. Depois de algumas investigações, a PF conseguiu identificar quem era o responsável pelo suporte financeiro e logístico desta ação criminosa.

Outro foco é identificar outros criminosos que fazem parte do mesmo grupo. A operação recebeu o nome de ‘Patrono Oculto’, uma vez que este tipo de crime conta sempre com um indivíduo que direciona e subsidia os demais membros de forma oculta.