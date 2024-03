PF e PM são acionadas em aeroporto de Três Lagoas após importunação sexual durante voo

A Polícia Federal e a Polícia Militar foram acionadas, no Aeroporto Municipal Plínio Alarcon, em Três Lagoas, no domingo (24), após comissárias de bordo denunciar caso de importunação sexual envolvendo um passageiro, durante um voo, entre São Paulo e Três Lagoas.

As funcionárias da companhia aérea notaram que um passageiro estava perturbando a tranquilidade do voo e causando constrangimento aos demais passageiros ao cometer atos de importunação sexual. O piloto foi avisado e a equipe policial acionada.

A administração do Aeroporto Plínio Alarcon recebeu a denúncia e a PM e a PF aguardaram o desembarque para a abordagem do suspeito.

O passageiro recebeu voz de prisão logo após o desembarque e foi levado para a delegacia da Polícia Federal de Três Lagoas para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. A polícia não deu detalhes sobre as ações do suspeito no voo.