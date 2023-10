PF prende haitianos por falsidade ideológica em Três Lagoas

A Polícia Federal prendeu na segunda-feira (9), dois homens de naturalidade haitiana, após descobrirem um esquema de falsidade de documentação para enganar o sistema imigratório e conseguir a cidadania brasileira em Três Lagoas.



Após descobrir que um haitiano, teria apresentado documentos falsos à uma Delegacia de Polícia Federal, buscando a cidadania brasileira. Foi aberto um inquérito investigativo, para averiguação do caso.



Durante as investigações, foi descoberto que além do haitiano que tentava documentação brasileira, com documentos haitianos falsos, foi descoberto que outro homem de origem haitiana, seria responsável pelo fornecimento dos documentos falsos ao colega, na tentativa de burlar o sistema e conseguir a cidadania brasileira, mediante a fraudes.

Após a descoberta do esquema criminosos e representação judicial contra a dupla, a Polícia Federal realizou a prisão em flagrante da dupla de haitianos, por falsidade ideológica e uso de documentação falsa.